italiazonaprotetta. Siena – giorno 3

Terzo giorno da quando Siena fa parte della cosidetta “Zona Protetta”, primo da quando è stata dichiarata la pandemia e da quando è entrato in vigore il Dpcm dell’11 marzo. Il nostro diario che riassume i fatti più importanti della giornata oggi non può partire con le immagini che ci sono arrivate dai nostri lettori che testimoniano quale sia situazione in città – continuate a mandare le vostre testimonianze al 3401640273- e che sono stati messi tutti insieme in un video che ci ha fatto venire il magone.



Abbiamo voluto sorridere un po’, pensando che questo groppo in gola passerà ma che ora davvero dobbiamo affrontare un duello ed è importante per tutti noi, per la nostra salute, per la nostra economia e per la nostra società, che ne usciamo vincitori. Tanti però sono stati i messaggi dei singoli che ci hanno raccontato la loro vita quotidiana: ci sono i commessi e i corrieri dei supermercati (link qui), ci sono le frittelle del Savelli che ci salutano prima di San Giuseppe( link qui), ci sono anche i senesi che vivono all’estero da tanto tempo e ci dicono come sta andando negli altri stati.

In Italia e a Siena nel frattempo la lotta contro il Coronavirus prosegue e mentre noi dobbiamo abituarci alle nuove misure, a cosa si può fare e non fare (link qui), la sanità si muove nella penisola (link qui) ,in Toscana (link qui) ed anche in città (link qui; link qui). Si muove anche la società civile, in primis la politica (link qui) e i sindacati (link qui). Al lavoro anche le forze dell ‘ordine: i carabinieri (link qui; link qui), la polizia (link qui; link qui) e la municipale (link qui )

I numeri dell’emergenza – Concludiamo con l’aggiornamento sulla diffusione del virus in Italia (link), nella Regione (link) e in provincia di Siena (link)

Sì alle passeggiate all’aperto – (link) In serata è arrivata una nuova circolare del Ministero dell’Interno che consente le passeggiate e anche l’attività motoria e sportiva all’aperto, sempre che si rispetti la distanza minima di un metro tra le persone.