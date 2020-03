Italiazonaprotetta: Siena – giorno 6

Il giorno numero sei di questa nostra Quarantena è stato scandito da un solo singolo evento: per la quarta volta della sua storia Siena si affida alla Madonna ed invoca la sua protezione. Il sindaco Luigi De Mossi consegna le chiavi della città alla Madonna del Voto. Si cominciò con Montaperti, si prosegue al 1526 quando l’immagine della Vergine come “Immacolata Concezione” viene posta sui gonfaloni della milizia senese che, durante la battaglia di Porta Camollia, sconfigge la milizia imperiale e quella pontificia; l’ultima volta-prima di stamani- che Siena offre in voto le chiavi della città a Maria è nel 1944 durante la seconda guerra mondiale (link qui).

Continuano i controlli delle forze dell’ordine per verificare che sia rispettato il decreto governativo del 9 marzo: da Castelnuovo Berardenga un uomo è andato a Siena per lavare la macchina ed è stato denunciato(link qui); E stato inoltre denunciato un 37enne di Montalcino fermato a Rosia, aveva anche due dosi di cocaina(link qui). Continuano anche le vostre storie che ci raccontate giorno per giorno (link qui e qui). Le notizia che arrivano sul fronte della sanità purtroppo testimoniano una situazione che ancora non è positiva: questo sono i dati di oggi in Italia (link qui); e in Toscana – alle Scotte è stato registrato il primo decesso- (link qui). Gli allarmi però non finiscono qui perchè stanno calando le donazioni di sangue ( link qui), gli allarmi però arrivano anche dagli infermieri (link qui).Intanto la politica continua a muoversi, con un’ordinanza Enrico Rossi chiude le strutture semiresidenziali per anziani (link qui) e inoltre annuncia l’arrivo di oltre 90mila mascherine (link qui)

E mentre Siena si prepara a cantare la Marcia del Palio per affrontare l’emergenza anche oggi a farci compagnia però sono i vostri video e i vostri tanti filmati, il numero da contattare, vi ricordiamo, è il 3401640273