Siena, intitolato a Enzo Tortora il parco in via Aretina

La giunta comunale di Siena, nella riunione di giovedì scorso, ha approvato l’intitolazione del parco di via Aretina a Enzo Tortora, alla quale seguirà una cerimonia ufficiale nei prossimi giorni.

“Un progetto – ha commentato l’assessore all’urbanistica Michele Capitani, che ha presentato la proposta in giunta – fortemente voluto dal sindaco Luigi De Mossi, che ho condiviso, e al quale ho dato seguito lavorando per la sua realizzazione. Un modo per ricordare un uomo, divenuto simbolo dell’errore giudiziario, evocato spesso ancora oggi, ma anche un importante politico ed eurodeputato. Alla cerimonia ufficiale di intitolazione inviteremo naturalmente anche i rappresentanti territoriali delle associazioni che fanno riferimento a questa figura”.

Eletto parlamentare europeo fra i radicali, Enzo Tortora rinunciò all’immunità e restò ai domiciliari, certo che il procedimento a cui fu sottoposto avrebbe ristabilito la verità. Dopo un calvario durato anni, il 15 settembre 1986, venne assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli.