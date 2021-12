Siena, intervento del Comune nella scuola ‘Giovanni Pascoli’

Il comune di Siena ha provveduto questa mattina a sistemare il piazzale nella parte retrostante della scuola “Giovanni Pascoli” di Siena, quella che porta all’asilo “Orso Balù”. Nei giorni scorsi davanti alla struttura erano comparse alcune pozze d’acqua a seguito delle precipitazioni. Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune, sono state evidenziate alcune possibili problematiche nelle condutture e si è deciso di sistemare il piazzale con ghiaia. “Nei prossimi giorni – spiega l’assessore all’edilizia scolastica del comune di Siena Paolo Benini – utilizzando i giorni di chiusura della struttura per le festività natalizie, interverremo con una ruspa per sistemare il luogo in maniera definitiva, effettuando una valutazione sulla fognatura”.