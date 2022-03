Siena, installati dodici attraversamenti luminosi per la sicurezza dei cittadini

Promuovere la mobilità pedonale e garantire una maggiore sicurezza nel traffico cittadino. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale senese portato avanti con il progetto di implementazione dell’illuminazione stradale. Il primo intervento ha riguardato la realizzazione di 12 attraversamenti pedonali luminosi (Apl) oltre che l’installazione di countdown pedonali e veicolari alle intersezioni semaforizzate per migliorare il comfort e la sicurezza dei pedoni.

Gli Apl sono sistemi per la segnalazione ed illuminazione degli attraversamenti pedonali, finalizzati alla sicurezza dei pedoni, costituiti da 2 lampioni, dotati di specifiche ottiche pedonali asimmetriche che, posti secondo un preciso schema geometrico, hanno la funzione di illuminare oltre che le strisce pedonali (illuminamento orizzontale) anche il corpo del pedone (illuminamento verticale) al fine di incrementarne la visibilità; inoltre i cartelli di attraversamento pedonale sono retroilluminati e dotati di box lampeggianti.

Dodici attraversamenti al fine di stabilire gli attraversamenti su cui intervenire in via prioritaria, sono stati schedati 63 attraversamenti pedonali particolarmente utilizzati sulla viabilità principale della città e ne sono stati scelti, sulla base delle analisi effettuate, per l’intervento i seguenti dodici: Via B. Peruzzi, risalita San Francesco, Via Aretina, Porta Pispini, Viale Mazzini (civico 12), Viale Mazzini (civico 79), Viale Sardegna(civico 29), Via Fiorentina (civico 103/105), Via A. Sclavo, Caduti Vicobello, Via delle Province, rotatoria Fontebecci, Via U. La Malfa, Passaggio Calamandrei, Strada dei Tufi, Parcheggio Scambiatore, Via delle Province, supermercato, Via G. Gigli (civico 42).

Implementate, dopo gli interventi realizzati in piazza Amendola e Camollia, le zone mancanti: Mazzini-Memmi, Cavour-Vicobello (sarà installato al termine del cantiere), Piccolomini-Gigli, Ricasoli-Sauro, Mattioli (veicolare su entrambi i lati), Stufasecca (veicolare solo lato Garibaldi); l’intervento è concluso.

Il secondo intervento, finalizzato al miglioramento della sicurezza e fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale (Tpl), prevede l’illuminazione, mediante luci a led alimentate da pannello fotovoltaico, di 22 pensiline di attesa degli utenti alle fermate del Tpl, tale intervento amplifica notevolmente sia il comfort che la sicurezza degli utenti.