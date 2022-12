Siena, installate altre 24 paline elettroniche alle fermate dei bus

Prosegue il percorso di installazione delle nuove paline elettroniche alle fermate dei bus di Autolinee Toscane. Dopo le 78 (di cui 40 con apposito dispositivo per i non vedenti installato dal comune di Siena nei giorni scorsi) arrivate ad altrettante fermate di Siena, si è conclusa in questi giorni una nuova tappa che ha visto il montaggio di 24 nuovi display in vari punti del territorio della provincia senese.

Le nuove paline sono rispettivamente attive alla Colonna di Monteriggioni; ad Asciano (fermata di fronte alla Caserma dei Carabinieri); a Castelnuovo Berardenga; a Buonconvento; a Cetona (via Risorgimento, angolo con piazza Garibaldi); Gaiole in Chianti; Montalcino; Castellina Scalo; Monticiano; Murlo; Abbadia San Salvatore (largo Verdi); Monteroni d’Arbia (via Siena); Casole d’Elsa (strada Cavallano), Castiglione d’Orcia (fermata Proloco); Piancastagnaio; San Quirico d’Orcia (via dei Fossi); bivio Sentino direzione Rapolano Terme; Sarteano (piazza Bargagli); Sinalunga Stazione Fs; Sovicille; due a Chianciano Terme (una in piazza Italia ed una in piazza Gramsci); Torrita Stazione Fs e Trequanda (capolinea di piazza Garibaldi).

Sul territorio della Provincia di Siena rimangono da installare 28 paline per un totale complessivo di 130. Prossimamente i lavori interesseranno i comuni di Poggibonsi (11 nuovi display); San Gimignano (6); Colle di Val d’Elsa (5); Montepulciano (3) e Chiusi (3). A lavori completati saranno 1.013 in tutto il territorio regionale, garantendo un’evoluzione delle tecnologie applicate alle fermate della rete del trasporto pubblico locale.

“Sul progetto paline elettroniche – ricorda Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane – viaggiamo in anticipo rispetto alla previsione contrattuale con la Regione Toscana (ovvero 36 mesi dal primo giorno di servizio). Lo stiamo realizzando in parallelo all’implementazione, su tutta la flotta, di sistemi tecnologici (Avm) di ultima generazione e interoperabili sull’intero territorio toscano. Pertanto, in una prima fase le paline forniranno messaggi di servizio e i passaggi programmati per poi, all’entrata in servizio del sistema di localizzazione dei veicoli (Avm), fornire i dati dei passaggi in tempo reale della nostra flotta urbana ed extraurbana che si muove sul territorio”.

Per quanto riguarda gli altri territori regionali questa la suddivisione del piano di installazione. Su base provinciale: Arezzo 79, Città Metropolitana di Firenze 254, Grosseto 50, Livorno 104, Lucca 88, Massa Carrara 60, Pisa 109, Pistoia 85, Prato 54, Siena come detto 130. Per quanto riguarda la suddivisione per comuni capoluogo: Area Metropolitana Fiorentina 177, Prato 43, Livorno 45, Arezzo 36, Pistoia 40, Lucca 31, Pisa 45, Grosseto 21, Massa 25, Carrara 24, Siena 78. Per quanto riguarda, infine, i comuni interessati dal servizio urbano maggiore: Viareggio 16, Empoli 14, Piombino 11, Rosignano Marittimo 14, Pontedera 9, Cecina 10, Follonica 8, Montecatini Terme 7, Pescia 9, Certaldo 4, Portoferraio 11, Volterra 3, oltre ai comuni della provincia di Siena già citati.

Le nuove paline, prodotte dalla ditta svedese Axentia, sono innovative, facili da installare e configurabili in tempi rapidi, senza impatto sulla delicata morfologia del centro storico della città: saranno installate su nuovi pali che sostituiranno quelli esistenti; grazie all’alimentazione a batterie interne non sono necessari scavi per allacciamenti o altri interventi invasivi sulle lastre cittadine.