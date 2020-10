Siena, installate 4 nuove telecamere di sorveglianza

A Siena arrivano quattro videocamere di ultima generazione e ad alta risoluzione. Lo fa sapere in un comunicato il Municipio. Nello specifico, due apparecchi sono stati installati nel Vicolo dei Pollaioli che copriranno nella totalità tutto il camminamento mentre una telecamera è stata collocata in Banchi di Sotto garantendo il monitoraggio fino alla Croce del Travaglio e al Vicolo dei Borsellai.

Un ulteriore dispositivo è stato sistemato in Piazza del Campo per aumentare il controllo video nella zona di Fonte Gaia.

Presente sul posto, durante i lavori eseguiti da Terrecablate, l’assessore alla sicurezza Francesco Michelotti: “L’amministrazione comunale prosegue nell’attività di potenziamento del controllo territoriale. Stiamo dando risposte ai cittadini per garantire la prevenzione dei reati, ma anche un lavoro finalizzato alla sicurezza del patrimonio comunale e statale con lo scopo di tutelare le varie zone del centro storico e dei quartieri. In questo caso ci saranno nel cuore della città quattro occhi in più, attivi 24 ore su 24, che consentiranno di sorvegliare aree ritenute strategiche dal punto di vista dei controlli. E ovviamente si tratta di uno strumento sempre maggiore nei numeri che permetterà di facilitare eventuali lavori di indagine della nostra Polizia municipale e delle altre forze dell’ordine” ha concluso Michelotti.

Ad oggi l’area comunale di Siena dispone di 247 telecamere operative tra lettura targhe e contestuali.