Siena, incidente in Viale Bracci: auto cappottata

Un incidente è avvenuto poco in Viale Bracci, una Fiat Punto si è ribaltata lungo la strada. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Le dinamiche dell’incidente ancora non si conoscono ma secondo i primi rilievi dei carabinieri, la ragazza, alla guida della macchina ribaltata, mentre proseguiva da Viale Bracci in direzione rotonda di Malizia è stata stretta da un’altra autovettura che usciva da un parcheggio. La Punto guidata dalla giovane è andata quindi verso il cordulo dello spartitraffico.

(notizia in aggiornamento)