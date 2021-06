Intervento del 118 alle 8.11 per incidente stradale nella tangenziale di Siena all’altezza dell’uscita Siena ovest in direzione Firenze. Coinvolti 5 mezzi, un ferito in codice verde. Intervenuti Vigili del fuoco e polizia stradale. Traffico in tilt in entrambe le direzioni, si consigliano percorsi alternativi