Siena, incendio tra Porta Laterina e Fontebranda

Un incendio si è sviluppato nel boschetto che da Porta Laterina arriva fino a Fontebranda. L’odore acre si sente in tutta quell’area del centro storico della città. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e anche il gruppo de La Racchetta. Tutti al lavoro per cercare di contenere le fiamme che si stanno sviluppando. A coadiuvare il lavoro dei vigili del fuoco, sono intervenute le squadre dell’associazione antincendi boschivi de La Racchetta da le sezioni di Siena, Sinalunga,Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Radda e Castellina in Chianti.

L’incendio è in fase di bonifica.

Sul posto ai trova anche una colonia di gatti, tutti tratti in salvo dai volontari