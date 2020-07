“Siena incanta e conquista”. Parola dei turisti

“Ci fermeremo qui per più giorni”, lo ripetono tanti di quelli che hanno deciso di passare le proprie vacanze a Siena. In un momento di paura per un settore, quello turistico, che soffre a causa della pandemia e del lockdown e in un luogo che da tempo soffre il fenomeno del “mordi e fuggi”- con visitatori che non pernottano e non consumano in centro- le immagini di Piazza del Campo, della Croce del Travaglio e dell’Acropoli sono un segnale di speranza: dalla Conchiglia in molti si sono riversati stamattina in via di Città, fermandosi per una foto davanti all’Accademia Chigiana, per poi proseguire in via del Capitano per ammirare la bellezza del Duomo, del museo dell’Opera e del Santa Maria della Scala. Ci sono persone che arrivano da tutta Italia, c’è chi arriva dal Veneto come una famiglia di Vicenza: “Abbiamo deciso di scegliere in modo alternativo rispetto al solito mare, abbiamo deciso di andare in Toscana. Siamo estasiati, questo territorio è fantastico – spiegano-. Siena è bellissima, questa Piazza (del Campo ndr.) la conosci per la televisione e per i libri, ma essere qui ti riempie gli occhi di meraviglia, ce la stiamo godendo tutta”.

Un altro fattore positivo è che, quasi in una logica di sistema, molti avventori, dopo aver visitato il patrimonio del centro storico, optano per continuare il viaggio anche in altri tesori della provincia. “In giornata visiteremo Montepulciano – sottolinea una ragazza originaria di Monza-.Siamo da due giorni e non avevamo mai visto Siena, mi è piaciuta molto e sicuramente torneremo. Per ora abbiamo camminato, poi visiteremo il Duomo ed i musei”.

Un’ulteriore nota piacevole è che, ai tanti visitatori italiani, si uniscono anche tanti altri che provengono dal resto del mondo.” E’un posto unico, è la prima volta che sono qui e tornerò sicuramente. Sono appena arrivato per salire sopra la Torre del Mangia. Sono venuto da San Gimignano e poco prima ero nel Chianti. Molte persone rispettano le regole e questo è bello da vedere, sono felice di essere in Italia, pensavo fosse impossibile essere qui. Da noi molti turisti si scordano le norme, qui devo sempre portare la mascherina con me e mi sento sicuro”, afferma un turista francese.

D’accordo con lui anche una sua connazionale : “E’la seconda volta che siamo qui ed è meraviglioso. L’atmosfera è veramente carina. Siamo stati in Toscana, visiteremo la Lombardia. Amiamo l’Italia, è un posto bellissimo- afferma-. Questo è solamente il secondo giorno ma staremo per tre settimane”. Queste invece le parole di un turista svizzero: “E”la prima volta che siamo a Siena. Staremo qui per tre giorni perchè abbiamo un matrimonio. Siena mi piace molto. Piazza del Campo è eccezionale ed ha un’architettura bellissima”.

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi