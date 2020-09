Siena, inaugurato il servizio docce per le persone di passaggio nei locali della Caritas

Sono stati inaugurati questo pomeriggio i locali della Caritas diocesana di Siena, in via dei Servi,2. Un passo avanti verso l’accoglienza: da adesso sarà possibile, per tutte le persone bisognose o di passaggio, fare uso del servizio docce, oltre alla disponibilità del refettorio. Proprio nel giorno di San Vincenzo, santo protettore delle suore del convento di San Girolamo, suor Nevia insieme all’Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice hanno presentato i locali della Caritas, rinnovati, con le nuove docce pronte ad accogliere tutti coloro che ne avranno bisogno.

Un risultato reso possibile anche grazie alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la quale ha voluto devolvere alla Caritas diocesana una somma di denaro per sopportare tutte le spese o svolgere interventi di manutenzione durante il periodo di emergenza sanitaria. Periodo che peraltro ha visto la Caritas diocesana di Siena, Montalcino e Colle Val d’Elsa, in un ruolo centrale per fornire un aiuto a tutte le persone in difficoltà.