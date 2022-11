Siena, inaugurata la nuova area sgambamento cani in via Madonna del Consiglio

È stata inaugurata questa mattina, lunedì 21 novembre, dall’assessore alle aree verdi Silvia Buzzichelli, la nuova area di sgambamento cani in via Madonna del Buonconsiglio. Uno spazio completamente recintato e attrezzato con anche due panchine che passa da circa 250 metri quadrati a 1.000 e che vede un nuovo posizionamento rispetto a quello precedente: più lontano dalle abitazione e quindi con una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

“Abbiamo voluto accogliere – ha sottolineato l’assessore Buzzichelli – le diverse richieste pervenute da chi utilizzava la vecchia area dando loro ma anche a chi vive nella zona delle risposte concrete. Un luogo più ampio per i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari nel pieno rispetto delle esigenze dei residenti non necessariamente con cani. Il progetto è stato realizzato con affidamento a ditta esterna per un importo complessivo di circa seimila euro”.

“Questo intervento – ha proseguito l’assessore – va ad unirsi alle strategie di decoro urbano che questa amministrazione sta portando avanti” ricordando poi che “molto dipende dal comportamento di noi cittadini nel mantenerlo”.