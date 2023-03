Siena, in pubblicazione l’avviso d’asta per la dismissione di immobili di proprietà comunale

Andrà in pubblicazione lunedì prossimo, 20 marzo, l’avviso d’asta per la dismissione mediante pubblico incanto di immobili di proprietà comunale. In particolare il Comune di Siena informa che , come si legge nel documento, “il giorno 20 aprile, alle ore 10:00, presso Palazzo Berlinghieri in Piazza Il Campo n. 7, si svolgerà un pubblico incanto per la vendita di immobili di proprietà del Comune di Siena, da effettuarsi sulla base delle indicazioni e con le modalità contenute nel presente avviso”.

Si tratta di un totale di nove lotti, per un valore complessivo (prezzo a base d’asta) di un milione 925mila euro. Nella tabella che segue si riportano i lotti in vendita:

Lotto Ubicazione Descrizione Prezzo a base d’asta 1 Magazzino via Salicotto n. 39 C.F. Foglio 134 Particella 159 sub. 10 Locale ad uso magazzino posto al piano seminterrato con ingresso dal vano scale condominiale del fabbricato, superficie commerciale mq. 27. € 7.300,00 2 Magazzino via Buozzi n. 95 C.F. Foglio n. 14 particella 513 sub. 128 Locale ad uso magazzino posto al piano terreno, superficie commerciale mq. 45. €. 16.500,00 3 Ufficio posto in via Fiorentina n. 89/A C.T. Foglio 11 p.lla 1446 sub. 2 Locali posti su due piani (terreno e primo sotto-strada) per una superficie di mq. 187. L’immobile è vincolato alla destinazione informazioni turistiche. €. 100.000,00 4 Immobile posto in via Fiorentina n. 51 C.F. Foglio 11 p.lla 114 sub. 1, 2 e 3 Fabbricato ad uso commerciale posto su due livelli, superficie commerciale complessiva pari a mq. 417. € 278.243,00 5 Immobile Strada di Palazzetto n. 2-4-6 / Strada di Certosa n. 34 C.F. Foglio 88, particella 69, sub. 1 e sub 2 C.T. foglio 88 p.lle 67, 68, 101, 102, 103, 104 Complesso immobiliare composto da: – abitazione piano terra superficie commerciale mq. 273 – abitazioni piano primo superficie commerciale mq. 232 – fondi mq. 163 – capanne mq. 117 – terreno mq. 49.111 Saranno a carico dell’acquirente tutte le necessarie regolarizzazioni catastali da effettuare. L’alienazione è soggetta all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi titolo ai sensi e nei modi delle leggi n. 590 del 26/5/1965 e n. 817 del 14/8/1971 e successivi modificazioni e integrazioni. € 699.000,00 6 Appartamento posto in loc. Costalpino Strada Statale 73 Ponente n. 87 C.F. Foglio 101 p.lla 12 sub. 3 Appartamento posto al piano secondo per una superficie di mq. 154. Saranno a carico dell’acquirente tutte le necessarie regolarizzazioni catastali da effettuare. € 200.000,00 7 Ex scuola di Montalbuccio posta in Siena strada di Casciano delle Masse n. 6 C.F. Foglio 37 p.lla 119 sub. 5, 6 Fabbricato (accampionato in categoria A/2) posto su due livelli per una superficie di mq. 535 , oltre ad ampio resede di pertinenza. Saranno a carico dell’acquirente le eventuali regolarizzazioni catastali da effettuare. € 604.800,00 8 Terreno posto in località Ravacciano C.T. Foglio 43 p.lla 1101 Striscia di terreno limitrofa a via Duccio di Boninsegna confinante con resedi di fabbricati, per una superficie di mq. 140. Saranno a carico dell’acquirente le eventuali regolarizzazioni catastali da effettuare. € 6.700,00 9 Terreno posto in Siena c/o Porta Pispini C.T. Foglio 135 p.lla 208 porzione Area c/o Porta Pispini per una superficie complessiva di mq. 4.534 Saranno a carico dell’acquirente le regolarizzazioni catastali da effettuare. € 13.200,00

Info. La documentazione relativa ai beni in vendita (planimetrie, fotografie e bando integrale) è pubblicata nel sito web dell’amministrazione (www.comune.siena.it) nella sezione “Vetrina Immobiliare”, seguendo il percorso: Home/Aree tematiche/Patrimonio/La Vetrina immobiliare. “L’aggiudicazione – si legge nel bando – avverrà con il metodo delle offerte segrete, in aumento sul prezzo a base d’asta stabilito, a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione; Per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 l’aggiudicazione sarà definitiva mentre per il lotto n. 5 l’aggiudicazione sarà provvisoria in quanto subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi titolo”. “Dell’aggiudicazione definitiva – si legge ancora – sarà data formale comunicazione alla parte acquirente e da tale invio decorreranno i novanta giorni entro cui procedere alla stipula del contratto ed il pagamento del 15 per cento sul prezzo offerto. Le offerte saranno immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell’amministrazione comunale consegue solo alla stipula del contratto, dopo l’aggiudicazione definitiva”.

Scadenza. E’ possibile partecipare al Pubblico Incanto facendo pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, o servizio di posta celere, ovvero mediante corriere o agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano al Comune di Siena – Ufficio Archivio e Protocollo, piazza il Campo 1, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2023, apposito plico sigillato come di seguito descritto, contenente all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per l’asta pubblica relativa alla dismissione degli immobili di proprietà comunale – LOTTO n.__scadenza 19/04/2023”, indirizzato a Comune di Siena – Servizio Patrimonio – Casato di Sotto n. 23 – Siena. Le offerte e la documentazione devono essere presentate singolarmente e separatamente per ogni singolo lotto. Ogni plico può contenere l’offerta riferita ad un solo lotto.