Siena in lutto, scomparso l’ex-consigliere comunale Davide Dore

Contrada dell’Istrice e politica in lutto: è scomparso, dopo una lunga malattia, l’ex consigliere comunale e provinciale della Lega, Davide Dore. Eletto nel 2018, anno della vittoria di De Mossi, Dore lascia una moglie e due figli.

“Appassionato contradaiolo, consigliere comunale e provinciale sempre disponibile e volenteroso, nel rispetto dell’amministrazione e per il bene della città”, è il cordoglio di Nicoletta Fabio. “Come primo cittadino e a nome di tutto il Comune mi stringo al dolore della famiglia di Davide, un figlio che la nostra città perde”, conclude.

“Oggi piangiamo un amico, un senese, un contradaiolo… Davide Dore scomparso purtroppo ieri… È stato consigliere comunale nella precedente amministrazione e un appassionato contradaiolo della Sovrana Contrada dell’Istrice… Un abbraccio dalla sezione Lega di Siena alla famiglia e agli amici”, così invece la Lega.

Il gruppo consiliare del Pd “rivolge alla famiglia le più sincere condoglianze per la scomparsa di Davide Dore. Pur su fronti politici differenti, ricordiamo il suo impegno in consiglio comunale per la Città ed il suo contributo di equilibrio ed esperienza”.