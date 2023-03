Siena in fiore tornerà nel 2023 con due appuntamenti, il via libera dalla giunta

Siena in fiore, la mostra mercato di piante e fiori nei giardini intorno alla fontana di San Prospero, tornerà anche quest’anno con i due consueti appuntamenti stagionali: quello di primavera dal 12 al 14 maggio e quello d’autunno il 7 e 8 ottobre.

L’approvazione è arrivata il 16 marzo, dalla giunta comunale, che, su proposta dell’assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini, ha concesso alla Società toscana di orticultura (Asp) l’organizzazione di entrambi gli appuntamenti e concesso il patrocinio alla manifestazione che porta a Siena, ormai da tempo, espositori specializzati non solo in fioriture stagionali, ma anche in altre varietà di piante, comprese quelle da giardino e da interni; e in vasi e accessori da giardinaggio nonché sementi e bulbi.