Siena in Fiore, torna la mostra mercato

Nei giardini della Fontana di San Prospero, da oggi sabato 17 fino a domani domenica 18 ottobre, in orario 9-19 e ad ingresso gratuito, torna Siena in fiore, la tradizionale mostra mercato di piante e fiori.

L’appuntamento, molto apprezzato dai numerosi visitatori che ogni anno si recano ad acquistare e ammirare le tante varietà, è organizzato dalla Società Toscana di Orticultura e vedrà la presenza di 32 espositori fra i più qualificati produttori florovivaisti a livello nazionale. Per gli amanti del settore non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: orchidee, rose, agrumi, fioriture e piante da appartamento, piante aromatiche, grasse, bonsai, ma anche oggettistica da terrazzo e giardino. Tra le novità di quest’anno i frutti antichi, le ortensie da collezione e i fiori in ceramica.

La mostra, anche se allestita in uno spazio all’aperto, richiede, da parte delle persone che saranno presenti, il rispetto delle norme sanitarie in atto per contrastare la diffusione del Covid-19: mantenere la distanza, indossare la mascherina e, all’occorrenza, utilizzare il gel disinfettante disponibile presso ogni stand.