Siena, in arrivo oltre 600mila euro per far fronte all’emergenza Covid

Pronti per Siena 611.298,70€, lo ha annunciato Martina Nardi, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. In totale sono “oltre 24 milioni di euro per i comuni della Toscana” prosegue l’annuncio.

“La Conferenza Stato-Città – spiega la deputata Pd – ha sbloccato risorse aggiuntive per i Comuni che sono stati colpiti più di altri dall’emergenza Covid. Si tratta in totale di circa 400 milioni stanziati per coprire le spese aggiuntive sostenute dagli enti locali sia nei trasporti sia nell’assistenza sociale”.

“Queste risorse – puntualizza la presidente Nardi – sono frutto della doppia coppia di parametri decisi per calcolare la cifra destinata ad ogni amministrazione. Nello specifico: 250 milioni per il fabbisogno nella spesa sociale e 150 per quello del trasporto scolastico”. “La Conferenza Stato-Città – conclude Nardi – ha disegnato una sorta di geografia della necessità, ma non un vincolo specifico di spesa. Questo significa che ogni comune riceve un assegno quantificato sulla base di questi due criteri, ma poi potrà spendere le risorse come meglio crede sulla base delle sue

effettive esigenze e della sua situazione specifica”.