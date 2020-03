Altre 20mila mascherine partite da Nantong in Cina destinazione Siena! Le due città si stringeranno appena sarà possibile in un gemellaggio così come avevano annunciato i sindaci delle due città quando il sindaco di Siena Luigi De Mossi è tornato in Cina a febbraio.

“Distanti in miglia ma vicini con il cuore. Forza Siena”, è il messaggio per i cittadini senesi da Nantong.