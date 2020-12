Con il trenino di Natale sono arrivati in Piazza del Campo l’assessore al turismo e commercio di Siena Alberto Tirelli e l’imprenditore Hans Rashad. Rashad ha donato 100 panettoni alle Rsa cittadine. I panettoni sono stati presi in consegna dall’assessore al sociale Francesca Appolloni che li farà avere in questi giorni alle residenze sanitarie assistite.