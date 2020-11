Siena, il neo comandante della Polizia Municipale incontra il sindaco

“Sono onorato di assumere questo incarico per cui mi sono messo subito a disposizione dell’amministrazione. Siena è una città che amo ed arrivo qui con grande umiltà pronto a comprendere tutte le dinamiche del territorio e della storia, dal Palio alla vita dei rioni, dai quartieri alle attività quotidiane”. Sono le parole del neocomandante della polizia municipale Cosimo Tafuro che oggi ha incontrato dal sindaco Luigi De Mossi per il primo briefing operativo dopo l’entrata in carica il 1 novembre 2020. Presenti anche il vice sindaco Andrea Corsi, il segretario generale e comandante ad interim Michele Pinzuti e l’ufficiale del comando dei vigili, Marco Manganelli.

A quanto si apprende ha condotto insieme al sindaco la prima operazione di polizia con il sopralluogo agli Orti dei Tolomei dove nel fine settimana si sono verificati alcuni assembramenti ed episodi di inciviltà segnalati dal nostro giornale.

“Credo fortemente nel lavoro di squadra. I miei valori, a partire dal rispetto delle persone, li metterò a disposizione di tutti. Adesso sono impaziente di conoscere i miei colleghi della Polizia municipale di Siena” conclude il neo comandante.