Siena, il messaggio del sindaco Luigi De Mossi alla città: “Farò tutto il possibile per voi”

Il sindaco Luigi De Mossi parla dal suo ufficio. Un messaggio accorato, un tono di voce emozionato nel comunicare semplici parole alla città di Siena che, come tutta Italia, sta vivendo un momento difficile. Non manca di esprimere il suo orgoglio verso i cittadini che in questi giorni hanno mostrato grande impegno e pieno rispetto del decreto ministeriale. Il medesimo impegno, è quello che il sindaco promette di assumere nei confronti della sua città. Un pensiero speciale per tutte quelle categorie ‘in trincea’ contro il coronavirus come medici, infermieri, personale sanitario, ma anche per i dipendenti comunali e delle pubbliche amministrazioni, oberati di lavoro straordinario.

Immancabile la citazione al canto che ieri sera ha invaso Fontebranda, di cui il sindaco si dice incredibilmente fiero.

“Sono molto orgoglioso di voi e farò tutto il possibile perché questa città esca indenne da questa grave prova” così chiosa il sindaco, palesando il suo affetto per la città.

Ecco il messaggio che il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha trasmesso alla città, in diretta sulla sua pagina facebook.