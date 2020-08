Siena, il giudice accoglie il ricorso di Michele Pinzuti: potrà tornare a lavorare

Il segretario generale di Siena Michele Pinzuti svolgerà ancora il suo lavoro per qualche anno. E’la decisione del giudice del lavoro e a darne notizia è Forza Italia con una nota stampa. Dal 1 agosto 2020 Pinzuti, segretario del Municipio da settembre 2018, sarebbe dovuto andare in pensione avendo raggiunto 65 anni. “Il nostro auspicio, oggi avveratosi, era che Michele Pinzuti, uomo di grandi doti non solo professionali, ma anche umane, sempre pronto all’ascolto ed efficace nella risoluzione di tutte le problematiche, anche quelle più complesse, potesse proseguire il suo prezioso percorso lavorativo per il bene di tutti noi cittadini”, fanno sapere da Forza Italia.