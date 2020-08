Siena, il Convention Bureau parteciperà alle borse turistiche di ottobre

Il Convention Bureau Terre di Siena, la società nata nel 2019 ha avuto accesso ad un progetto organizzato dalla Regione Toscana atto ad ottenere dei co-finanziamenti per potenziare il turismo congressuale. Il CBTdS, costituito nel mese di ottobre 2019 e presentato ufficialmente a febbraio 2020 alla BIT Milano, sarà infatti presente nel mese di ottobre sia al TTG Rimini, sia al Buy Tuscany a Firenze per promuovere spazi e servizi offerti nei comuni facenti parte dell’Ambito Terre di Siena.

Il CBTdS è un’ importante iniziativa, mossa dalla condivisione tra tutti i comuni interessati (Siena ne è il capofila) come necessario stimolo a questo settore del turismo che genera importanti ritorni economici sul territorio e destagionalizza i flussi turistici.