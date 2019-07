Siena, il Comune cerca un tirocinante neolaureato per la direzione Lavori pubblici: ecco come fare domanda

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il bando per un tirocinio formativo retribuito per un neolaureato in architettura (magistrale) da svolgere alla Direzione Lavori Pubblici-Servizio Manutenzioni Immobili per la realizzazione del progetto: “Verifiche e attestazioni per la compilazione del sistema anagrafico regionale edifici scolastici”, in conformità con le disposizioni della L.R.32/2002 e finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità di giovani domiciliati o residenti in Toscana di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di età, entro il termine di 24 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I candidati, inoltre, dovranno non aver effettuato precedenti tirocini formativi retribuiti al Comune di Siena ed essere iscritti nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (vecchie liste di collocamento) ai sensi del D.lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di scadenza del presente avviso.

Le domande corredate da curriculum vitae con evidenziato il percorso formativo seguito negli anni di studi e copia del documento d’identità valida dovranno pervenire entro il prossimo 5 agosto riportando la dicitura “Domanda per tirocinio formativo per Architetto presso la Direzione Lavori Pubblici- ”. La consegna potrà essere effettuata direttamente all’Ufficio Protocollo (Piazza Il Campo n. 1), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30; inviate per posta PEC (posta certificata) all’indirizzo[email protected], oppure con raccomandata al Comune di Siena – Piazza il Campo n.1 – 53100 Siena (si evidenzia che per la scadenza del termine non farà fede il timbro postale).

Il testo integrale dell’avviso con il modulo per la domanda potranno essere reperiti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Siena (Piazza il Campo n.7) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; alla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Siena (via di Città n.81) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; al Centro impiego di Siena (via Fiorentina, 9) il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30; oppure sul sito istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso COMUNE/GARE CONCORSI E AVVISI/TIROCINI FORMATIVI.

Per informazioni: contattare la Direzione Lavori Pubblici (Via di Città n.81) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 al numero telefonico: 0577/292466.