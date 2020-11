Siena, il Comune cerca personale per lo sportello unico edilizia

Fino al prossimo 4 dicembre è possibile inviare la domanda per la selezione finalizzata al conferimento di un incarico, a tempo determinato, di alta specializzazione (categoria D/1) per lo sportello unico edilizia, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000.

Il candidato avrà un contratto della durata di 11 mesi finalizzato alle attività dell’ufficio della Direzione Urbanistica, tra le quali l’esame istruttorio, la responsabilità del procedimento e la proposta di provvedimenti relativi ai permessi di costruire e loro varianti, gestione e verifica delle pratiche Scia, attività edilizia libera e dei permessi di costruire, adempimenti per la determinazione di oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche, nonché l’accesso agli atti delle pratiche edilizie.

Le proposte, corredate da un dettagliato curriculum e copia scansionata del documento di identità, dovranno essere presentate esclusivamente on line collegandosi al portale Servizi on line del Comune, Sezione Concorsi e selezioni del personale e cliccando su Domande concorso on line.

Il testo integrale del bando è scaricabile nella sezione Bandi di concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune al link: Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020.

Per maggiori informazioni contattare i numeri 0577 292183/2184/2185/2187