Siena: il Comune assume a tempo indeterminato due sarte e un istruttore di polizia municipale

Il Comune di Siena ha indetto un bando per un concorso pubblico per l’assunzione in due ambiti lavorativi. Il primo, riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di due sarte (categoria B, posizione economica iniziale B/3) da assegnare al Servizio Economato, Provveditorato, con l’applicazione della riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze Armate come da D. Lgs.n.66/2010, e sempre con riserva di un posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Siena con contratto a tempo indeterminato.

Il secondo posto è per l’assunzione a tempo indeterminato come istruttore direttivo di Polizia Municipale (Categoria D, posizione economica iniziale D/1).

Le domande per partecipare, corredate dai documenti e allegati richiesti, dovranno pervenire entro il prossimo 30 aprile, consegnandole direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (P.zza Il Campo n.1), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario ore 9/12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30; oppure a mezzo posta (Comune di Siena – Piazza Il Campo n.1 – 53100 Siena) e non farà fede la data di inoltro del plico; o tramite posta certificata (Pec) all’indirizzo [email protected] . L’invio all’indirizzo Pec dovrà essere effettuata esclusivamente da indirizzi di posta elettronica certificata.

Il testo integrale dei bandi, con il modello di domanda di ammissione, sono reperibili sul sito del Comune di Siena al link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso pubblicati nell’anno 2020

Per informazioni contattare i numeri 0577/292183- 292184 -292186-292187.