Siena, il cavallo adottato dal Comune ha trovato casa: Botticello ha una nuova proprietaria

Nel settembre 2019 il Comune di Siena ha voluto valorizzare la sua tradizionale sensibilità verso il benessere dei cavalli rispondendo all’appello dell’Associazione Horse Angels, che proponeva l’adozione di Aries, dall’Amministrazione soprannominato Botticello, vetturino romano castrone di 23 anni. Infatti, a seguito del ridimensionamento dei percorsi delle botticelle romane, molti cavalli erano rimasti senza un impiego e quindi bisognosi di un ricollocamento.

Il cavallo è stato portato a Siena alla clinica veterinaria del Ceppo che se ne è occupato in questi mesi. Qualche giorno fa la signora Michela Barletti dell’Azienda Agricola Le Querce ha manifestato il desiderio di accogliere Aries. Questo ci consente quindi, di portare a termine la bella iniziativa dell’Amministrazione per come era stata appunto pensata e Aries potrà rimanere vicino alla Piazza ed essere testimone della grande passione che la Comunità senese ha per questo fondamentale protagonista del Palio.

Domani, giovedì 7 maggio alle 11 in Piazza del Campo il sindaco Luigi De Mossi consegnerà il cavallo alla signora Barletti.

Arriverà con la biga del Comune in Piazza del Mercato e verrà portato a mano in Piazza del Campo così anche lui potrà vedere la Piazza. Dopo la consegna sarà trasferito, sempre con la biga del Comune, nella sua “nuova casa”.