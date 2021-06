Siena, il 30 giugno è l’ultima data utile per le domande di iscrizione al trasporto scolastico

Il prossimo 30 giugno scadranno i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel comune di Siena per l’anno 2021-2022.

Il modulo di iscrizione dovrà essere trasmesso esclusivamente online attraverso il portale istituzionale dell’ente www.comune.siena.it seguendo il percorso: Servizi online – Istruzione – Trasporto scolastico. In ottemperanza al nuovo decreto semplificazioni, per accedere al servizio, i nuovi utenti dovranno essere in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Chi, invece, fosse già registrato ai servizi online del Comune potrà accedere con le vecchie credenziali fino alla scadenza della loro validità. Per ulteriori informazioni visitare la pagina (link), oppure inviare un’email all’indirizzo: [email protected]. In alternativa è possibile telefonare al numero 348-2814736, oppure allo 0577-292330 dal lunedì al sabato in orario 7-13.