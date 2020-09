Siena, i ristoratori di via Camollia chiedono di prorogare la chiusura della strada

Scadrà il prossimo 30 settembre la chiusura della strada di via Camollia per agevolare il lavoro dei ristoratori. Adesso, visto l’allungarsi del bel tempo, della continua presenza di turisti e della possibilità di usufruire degli spazi esterni dati in concessione dal Comune di Siena, i ristoratori chiedono di prorogare di trenta giorni la chiusura di via Camollia. Parliamo di posticipare la fine della concessione fino al prossimo 30 ottobre. La richiesta è già stata inviata al vicesindaco Andrea Corsi, responsabili dei trasporti e della viabilità del Comune di Siena.