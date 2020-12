Siena, i permessi Ztl sono disponibili online per i cittadini

A Siena il permesso Ztl è disponibile online per i cittadini. Nel sito del Comune è attiva la pagina web dedicata al servizio di rilascio dei permessi alle persone fisiche. “Intendiamo rendere la città più accessibile e fruibile per tutti – ha detto il vice sindaco Andrea Corsi-“. “Alle persone chiedo di usare il nostro sito – così si raccomanda Walter Manni, dg di Siena Parcheggi-. E’ facile e veloce”.

Per ottenere il permesso le persone dovranno collegarsi alla pagina web degli ‘Accessi Ztl'(qui il link) del sito del Comune di Siena. Successivamente dovranno cliccare sulla voce ‘Persone fisiche’ ed inserire l’ e-mail ed il codice fiscale. Una volta fatto questo – potrebbe essere richiesto l’inserimento dei dati anagrafici- si dovrà scegliere la zona Ztl dove s’intende accedere con il varco d’entrata ed il motivo per cui si vuole usufruire della zona a traffico limitato. Dopo questo si potrà inviare la richiesta alla polizia municipale che invierà, alla e-mail inserita precedentemente, il permesso da stampare e mettere nell’auto. Il permesso avrà una durata che andrà da 30 minuti fino a 3 giorni.

Quello valevole per 30 minuti è gratuito- se ne possono chiedere al massimo 4 per lo stesso veicolo in un mese – . Per un’ora il costo della tariffa sarà di 5 euro, per un giorno – a seconda delle fasce orarie – dovremo pagare 10 euro, 2-3 giorni (fasce orarie): costo di 20 euro. Il servizio servizio sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30.

Anche il sito della Siena Parcheggi si potrà ottenere il permesso Ztl. Dopo esserci collegati al seguente link (clicca qui) dovremo entrare nella voce ‘privati’ che ci reindirizzerà al portale dedicato del Comune di Siena.