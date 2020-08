Siena, i carabinieri cercano un canguro nella zona del Calcione

Nel corso della giornata, sono giunte da parte di cittadini dellesegnalazioni alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Arezzo, riguardanti l’avvistamento di un marsupiale di piccole dimensioni nelle aree boschive della zona del Calcione, al confine tra le province di Arezzo e Siena, nell’invaso della Valdichiana. Secondo le prime ipotesi il presunto “canguro” potrebbe esserescappato dalla persona che lo aveva in custodia. Sono in corso, difatti, accertamenti anche per identificare l’ipotetico soggetto detentore dell’animale. In merito, si ricorda che la detenzione di un marsupiale deve essere notificata alla Prefettura competente per territorio.

Il canguro è erbivoro ed è inserito nella categoria degli “animali pericolosi”.

L’area interessata è stata subito oggetto di ricerca da parte dei Carabinieri Forestali di Siena che al momento hanno dato esito negativo.

Eventuali avvistamenti dovranno essere tempestivamente comunicati al numero di Pronto Intervento 112. La Centrale Operativa di Siena provvederà poi ad attivare il Gruppo Carabinieri Forestali di Siena.