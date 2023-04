Siena, i 5 Stelle discutono di sanità: “Accudiamo l’individuo a 360 gradi”

“Ieri pomeriggio a Palazzo Berlinghieri si è svolto l’evento sul tema della Sanità, oltre al candidato sindaco Elena Boldrini, sono intervenuti l’Onorevole Andrea Quartini e la presidente del M5S in Regione Toscana, Irene Galletti. Il tema quindi è stato affrontato dal punto di vista delle necessità a livello comunale, regionale e nazionale. Numerose le proposte della lista del M5S per Siena, dall’istituzione di un apposito assessorato alla Sanità, coadiuvato da un osservatorio permanente per il confronto costante con i cittadini e con tutti gli operatori del settore. Gli obiettivi sono investire nella prevenzione e nella rete territoriale per prendersi cura a 360 gradi dell’individuo. Per questo sarà necessario rendere Siena una città più vivibile e fruibile per dipendenti e utenti, quindi intervenire sulla viabilità urbana, sui collegamenti ferroviari verso Firenze e la capitale e sui servizi in generale”. Lo si apprende da una nota diffusa dallo stesso Movimento.

“L’Onorevole Quartini, facendo una panoramica sulla situazione nazionale, ha citato cifre e percentuali ribadendo quanto poco si sta investendo in sanità nonostante ce ne sarebbe profondo bisogno. Ha ricordato che nella nostra Costituzione è scritto chiaramente quanto sia fondamentale tutelare il diritto alla sanità pubblica e ha affermato anche che nel panorama politico nazionale il M5S è l’unica forza politica che sta chiedendo un tavolo per la pace. La Presidente del M5S in Regione Toscana ha ribadito quanto sia difficile a livello regionale far comprendere alla maggioranza le reali necessità del territorio e ha augurato a tutti i candidati della lista, molti dei quali, operano nel settore sanitario, un buon lavoro nel portare avanti temi importanti per la comunità, come questo” conclude il comunicato.