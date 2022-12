Siena-Grosseto, incontro tra Salvini e il commissario straordinario: “Accelerazione decisiva per i cantieri”

“Una decisiva accelerazione per sei cantieri, pronti a partire o appena partiti. E tra questi c’è anche la Grosseto-Fano”. Lo assicurano dal Ministero delle infrastrutture dopo che stamani Matteo Salvini si è incontrato con i commissari straordinari di Anas per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere stradali sottoposte a commissariamento. La notizia sulla Due Mari è stata colta positivamente dai rappresentanti politici del nostro territorio a Roma. “A breve i vari cantieri potranno ripartire, così da permettere ai lavori di giungere a conclusione in tempi accettabili”, ha sottolineato l’onorevole di FdI Fabrizio Rossi evidenziando inoltre come ci siano, lunga la E 78, “tratti mancanti che devono essere completati, molti dei quali in Toscana e nelle provincie di Grosseto, Siena e Arezzo”. Per Manfredi Potenti, senatore toscano del Carroccio, ” finalmente, per merito della Lega al governo, presto i cantieri potranno ripartire e i lavori dovrebbero giungere a conclusione in tempi ragionevoli. Con Salvini un cambio di passo tangibile a testimonianza di quanto il tema sia di grande interesse per la Lega a vantaggio di tutta la comunità, della regione Toscana e di tutto il Paese”.