Si gode il panorama delle Terme di Petriolo ma abita a Grosseto e viola il decreto Conte

Continuano incessanti i controlli dei carabinieri della Provincia di Siena sul rispetto dei decreti che in campo nazionale hanno ridotto drasticamente la mobilità delle persone, nell’intento di arginare la diffusione del coronavirus.Particolarmente significativo è stato l’episodio verificatosi ieri alle terme di Petriolo, località particolarmente battuta dai carabinieri della Stazione di Monticiano competente per territorio, in relazione alla forte attrattività che quell’area appare esercitare su molti contravventori alle disposizioni di legge. È stato così che i militari hanno avvistato, identificato e denunciato un 55enne nato e residente a Grosseto, operaio con precedenti denunce a carico, che stazionava in quell’area da solo a godere di quello splendido ambiente.