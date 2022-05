Siena-Grosseto, affidati i lavori per la galleria “Casal di Pari”

Sono stati affidati i lavori per l’ammodernamento della galleria Casal di Pari sulla Siena-Grosseto. Lo ha reso noto Anas che ha fatto sapere di aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’esito della gara d’appalto. L’intervento, che rientra nel completamento della Due Mari, prevede un investimento di oltre 35 milioni – 28 saranno destinati ai lavori – e, spiegano dall’azienda, “riguarda in particolare la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria, realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie. I lavori consistono nella realizzazione del rivestimento interno e degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine SOS, impianto di rilevamento e spegnimento incendi”. L’impresa aggiudicataria è la messinese Consorzio stabile Infra.tech Scarl.