Siena, gli studenti dell’Università di Toronto visitano al Questura

“Questa mattina gli studenti che partecipano al programma estivo dell’Università canadese di Toronto, presso l’Università di Siena sono venuti a farci visita in Questura, accompagnati dal coordinatore del progetto Vincenzo di Pietro. Dopo due anni di stop dovuto al Covid, hanno richiesto al Questore di riprendere le consuete visite annuali, ritenute molto interessanti e formative per il corso di Criminologia che seguono. Ad accoglierli il dirigente della Divisione Anticrimine, dal quale dipende la Polizia Scientifica e il dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno spiegato loro l’organizzazione della Polizia di Stato, anche attraverso la gestione degli interventi tramite la Sala Operativa, e l’attività svolta dalla Scientifica, mostrando gli strumenti del mestiere”. Lo si legge in un post della Questura di Siena