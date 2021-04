Siena, gli interventi in programma dal 6 al 9 aprile per l’ammodernamento del segnale tv

Vanno avanti i lavori di ammodernamento degli apparati della rete Hfc che diffonde il segnale televisivo, così da poter migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.

Martedì 6 aprile: vicolo degli Orefici, via Pantaneto, via Pispini, via Samoreci, vicolo dell’Oro, via Pagliaresi, via S. Girolamo, via S. Martino, via Salicotto.

Mercoledì 7 aprile: vicolo Borgo Franco, via Pian d’Ovile, via di Fonte Nuova, via di Vallerozzi, piazza d’Ovile.

Giovedì 8 aprile: via dei Pittori, via S. Caterina, Banchi di Sopra, via Calzoleria, vicolo del Viscione, vicolo della Torre, vicolo Beato Pier Pettinaio, vicolo Rinuccini, piazza Tolomei.

Venerdì 9 aprile: via Baroncelli, via del Fosso, vicolo del Fontino, via del Giglio, vicolo della Viola, via delle Vergini, vicolo di Provenzano, piazza Provenzano Salvani.