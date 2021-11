Siena, gli anni ’80 e la new wave nel nuovo numero di Subway

Il quinto volume di Subway, la collezione che esplora la storia della musica, e non solo, a Siena, edito dalle edizioni Il Leccio, è ora in edicola. Questo numero racconta la città del Palio dal 1980 al 1984, dedicando grande spazio all’avventura dei musicisti della val d’Elsa, con l’avvento della new wave e della musica garage. Come ogni numero di questa pubblicazione, si esaminano anche i dischi italiani e internazionali, i concerti del periodo, ma anche i colori, le mode, le pubblicità, le atmosfere del tempo. Un’avventura colorata e divertente che vive attraverso testimonianze, fotografie e oggetti di culto. Tanta musica ma soprattutto tanta vita della Siena e della provincia, in anni definiti “di riflusso” ma che hanno avuto importanti spunti musicali.

Nel nuovo volume tanto spazio sarà dedicato alle interviste di Simone Petricci, esperto musicale del decennio ottanta, che ha messo in evidenza il carattere e lo stile di un’intera generazione. A curare la sezione dedicata agli oggetti che rappresentano i primi anni ottanta è stata invece Maura Martellucci.

Subway non termina qui la propria esperienza e proseguirà con altri due volumi: il primo esaminerà il periodo dal 1985 al 1989 mentre il secondo ed ultimo attraverserà il lungo arco di tempo dal 1990 al 2012.