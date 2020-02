Siena, fulmine a ciel sereno per l’Ordine degli avvocati

Impugnata l’elezione del nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena in carica già da alcuni mesi. Il consiglio nazionale forense ha infatti accolto il ricorso presentato da un avvocato . Dunque, stando alla decisione l’attuale consiglio in carica è illegittimo e si deve tornare a votare? Oppure va commissariato?. Non è semplice capire cosa accadrà. Il commissariamento non è il passo successivo obbligatoriamente e altrettanto dicasi per un eventuale ritorno alle elezioni. Da parte sua il consiglio dell’ordine di Siena può opporsi alla decisione del consiglio nazionale e deciderà il da farsi nel corso del prossimo consiglio che si terrà a fine mese.