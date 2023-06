Siena Food Lab: al via il nuovo bando per formazione e percorsi di innovazione per le imprese agricole

La Fondazione Siena Food Lab lancia il programma 2023-2024 e pubblica il bando, online fino al 25 luglio, per reclutare fino ad un massimo di cento aziende agricole del territorio interessate ad intraprendere un percorso di innovazione e formazione qualificata e a ricevere strumenti, assistenza e formazione gratuita sui temi e le pratiche di agricoltura di precisione, sostenibilità e tracciabilità (https://t.ly/WzC6r ).

L’università di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo economico locale nel settore agroalimentare del territorio senese, attraverso la promozione di soluzioni gestionali e operative coerenti con i principi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, la formazione di idonee figure professionali e la creazione di opportunità d’impiego per le nuove generazioni. Un obiettivo che la Fondazione vuole perseguire mettendo in relazione al meglio la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e l’imprenditorialità agricola locale e sviluppando connessioni tra imprese, innovatori, istituzioni, centri di ricerca e studenti capaci di generare impatti concreti e positivi per il benessere e la sostenibilità del territorio.

Le imprese agricole che aderiranno al percorso di innovazione avranno a disposizione un team di esperti che, a partire dalle criticità e dai bisogni delle aziende, fornirà consulenza e soluzioni offerte dal mondo dell’innovazione e della ricerca, introdurrà e trasferirà principi e strumenti innovativi di agricoltura di precisione, tracciabilità dei processi e delle soluzioni, misurazione della sostenibilità decisivi per assicurare la competitività e la redditività delle imprese ed un uso sostenibile delle risorse naturali in agricoltura.

Per dare massima diffusione all’iniziativa e presentare le opportunità e le attività di innovazione per le aziende agroalimentari del territorio, la Fondazione Siena Food Lab organizza un evento il 12 luglio che si terrà a Castelnuovo Berardenga presso Villa Chigi, dalle 17 alle 18.30.

