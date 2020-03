Sul Raccordo Autostradale Siena-Firenze il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Firenze, tra gli svincoli di Monteriggioni e di Colle di Val d’Elsa, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 10,500.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Monteriggioni, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.