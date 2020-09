Siena – Firenze, riaperte le rampe di ingresso e di uscita di Poggibonsi nord

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze proseguono i lavori di manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione avviati da Anas a Poggibonsi, in provincia di Siena. Da questa mattina sono riaperte le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Poggibonsi Nord per chi viaggia in direzione Firenze. Al contempo, per consentire l’avanzamento dei lavori, sono temporaneamente chiuse le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione Siena. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Poggibonsi Sud.

Il transito in corrispondenza del cantiere è regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 5 ottobre.