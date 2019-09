Siena – Firenze, il vicesindaco Corsi: “Da Anas impegno per lavori veloci”

“Anas si è impegnata, a partire dall’autunno, a dare un’accelerata ai cantieri per rendere fruibile la Siena – Firenze il prima possibile. Noi crediamo nella buona fede della società, ma se ci fossero ulteriori inerzie allora chiederemo un’ulteriore riunione, come quella del 26 Luglio fatta alla procura di Firenze”. A parlare è il vicesindaco di Siena Andrea Corsi che, nel rispondere all’interrogazione del consigliere comunale del Pd Luca Micheli, ha spiegato come ha agito e come agirà l’amministrazione comunale per quanto riguarda la situazione della Siena – Firenze.

” E’ un raccordo strategico per il comune di Siena – evidenzia il consigliere Micheli nell’interrogazione -. Sono stati investiti tanti milioni di euro, ma ci sono ancora cantieri aperti, smottamenti e buche nel pavimento stradale. Dopo il sopralluogo fatto da alcuni sindaci (link qui) si è arrivati a dire che l’Autopalio è una strada disastrata sia come struttura, ferri arrugginiti e cemento che si sgretola, sia per il pericolo con i continui ritardi e incidenti. Ci sembra che l’amministrazione non si stia partecipando alle iniziative fatte da altri municipi e ci chiediamo perché il Comune non si interessi allo stato dell’arteria”.

“Questo è un tema caldo per la giunta e non è vero che non ci siamo interessati – ha risposto Andrea Corsi – . La nostra presenza per sollecitare i lavori di Anas invece si è fatta sempre più forte”.