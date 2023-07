Siena – Firenze, gli Ncc: “Sulla strada il pericolo è una costante, serve un intervento rapido”

La Siena – Firenze è una” strada dove il pericolo è costante, così come i piccoli e grandi cantieri”. Lo afferma il portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo a proposito della situazione delle strade regionali toscane. “Siamo vicinissimi ad agosto, il mese turistico per eccellenza, e la Toscana è sold out ma il biglietto da visita della regione, dal punto di vista delle infrastrutture, è pessimo”, ha aggiunto. “Lo stato delle strade toscane è pessimo e occorre porre rimedio – ha concluso -. Servono interventi rapidi e decisi. C’è in ballo prima di tutto la sicurezza di chi si sposta in auto, ma anche l’immagine che la Toscana dà a visitatori e turisti”.