“L’Azienda ospedaliero universitaria senese comunica che, per un necessario intervento di manutenzione, per la giornata di giovedì 25 maggio il sistema di prenotazione Zerocoda non sarà attivo”. A comunicarlo è stata la stessa azienda ospedaliera con una nota ufficiale.

“Non sarà quindi possibile utilizzare questo sistema nell’intera giornata lavorativa per effettuare prenotazioni per i prelievi e le consegne campioni. L’Aou Senese si scusa per il momentaneo disservizio” conclude l’Aou.