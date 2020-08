Siena, Evelina Maria Augusta Christillin e Chiara Segafredo innamorate del pavimento del Duomo

La presidente del Museo Egizio di Torino, Evelina Maria Augusta Christillin e all’imprenditrice Chiara Segafredo innamorate del pavimento del Duomo. Ad illustrare il risultato che oltre 500 anni e 50 artisti hanno compiuto sono il sindaco di Siena Luigi De Mossi con il direttore dell’Opa Guido Pratesi. Fino al 7 ottobre, lo ricordiamo, l’Opera della Metropolitana di Siena scopre il magnifico pavimento marmoreo della Cattedrale di Siena. Un “cammino sicuro” anche per i visitatori che possono ammirarlo nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano: come in cielo, così in terra. Il prezioso tappeto di marmi è unico, non solo per la tecnica utilizzata, ma anche per il messaggio delle figurazioni, un invito costante alla sapienza, a partire dalle navate con i protagonisti del mondo antico, scarmigliate sibille e filosofi, fino ai soggetti biblici sotto la cupola, nel presbiterio e nel transetto.