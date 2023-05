Siena, Emanuele Montomoli chiude la campagna elettorale con “VotaTonyc”

Si chiuderà domani sera, venerdì 12 maggio, la campagna elettorale di Emanuele Montomoli. Il candidato sindaco civico, insieme alla sua lista, invitano tutta la cittadinanza al “VotaTonyc”. L’appuntamento è in programma per le 19 nella sede elettorale in Piazza del Campo 81, per una serata unica.

“Vi aspettiamo – dice il candidato sindaco Montomoli, rivolgendosi ai senesi – venerdì per trascorrere con noi una serata ricca di idee per il futuro della nostra città”.

Ad allietare la chiusura della campagna elettorale sarà la musica dei “Bed Company”, rock band tutta senese che vede alla batteria Massimo Castellani, candidato al consiglio comunale con la lista Emanuele Montomoli sindaco. Il complesso rock lascerà poi spazio al dj set di Ghigo Certosini dj che accompagnerà il “VotaTonyc” verso la notte senese.