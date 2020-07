Siena, ecco le telecamere di ultima generazione contro l’abbandono dei rifiuti

Il comune di Siena ha ” installato nuove telecamere in alcuni punti strategici della città, che si prestavano ad abbandoni frequenti creando disagio ai cittadini virtuosi che hanno a cuore la città e le problematiche ambientali”. Lo annuncia l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli che poi aggiunge “sono state posizionate anche delle telecamere dalle tecnologie innovative, le “e-killer”. “Strumenti di ultima generazione, dotati di telecamera ad alta definizione in grado di registrare anche in orario notturno e a diversi metri di distanza”.

“Viste le sue dimensioni può essere nascosta in vari punti della città come per esempio nei tetti oppure nei balconi-prosegue-, ma anche tra la vegetazione o dentro un’auto civetta. L’abbandono dei rifiuti è un problema comune a tanti territori, ma va detto che ci sono tanti cittadini che rispettano le regole e si interessano su come fare una corretta raccolta differenziata e sono loro che ci danno lo stimolo per proseguire questa battaglia”. conclude Buzzichelli.