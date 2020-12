Siena, ecco la nuova ambulanza veterinaria per il Protocollo equino e per il Palio.

“Nonostante il calo degli infortuni ai cavalli grazie a tutti gli accorgimenti che negli anni sono stati apportati, con l’ufficio Palio era da circa un anno e mezzo che lavoravamo a questo nuovo progetto – ha detto il sindaco Luigi De Mossi – Devo ringraziare l’ufficio che in tutta la sua struttura ha fatto un grandissimo lavoro. Ovviamente ci siamo avvalsi della preziosa professionalità del Dottor Raffaello Ciampoli. Siena anche in questo caso ha dimostrato di essere all’avanguardia nella tutela e prevenzione dei cavalli, non solo in Italia ma nel mondo – ha proseguito De Mossi – Il mezzo è pienamente conforme alle specifiche tecniche per il recupero del cavallo in qualsiasi circostanza e per consentire la cura dell’animale già durante il trasporto, assicurando i più elevati standard sanitari e al tempo stesso la sicurezza dei veterinari di primo intervento sul paziente”.

Un segnale importante anche quello di presentare il mezzo in piena pandemia e alla fine dell’anno, testimonianza che il Palio di Siena non è solo una corsa di cavalli organizzata 2 volte l’anno ma è la dimostrazione dell’amore dei senesi per i cavalli e delle attenzioni che rivolgono alla loro tutela e benessere nell’arco di tutto l’anno.L’appalto si configura come una fornitura di servizi della durata di 10 anni al termine dei quali il Comune ha la facoltà di rinnovare il servizio stesso con una riduzione dei costi pari al 10 %. L’appalto è stato aggiudicato al dottor Raffaello Ciampoli a seguito di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La modalità di affidamento tende quindi a potenziare e razionalizzare l’intero servizio di pronto intervento veterinario, ricompreso nell’appalto e svolto appunto con mezzo omologato, ma allo stesso tempo potenziare una struttura veterinaria del territorio e mettere a disposizione di tutti i proprietari di cavalli uno strumento che solo attraverso questa forma di appalto può essere pienamente valorizzato a favore dell’intera Comunità.